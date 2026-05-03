Addio all’Antica Pizzeria da Giulio | dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei Navigli

Dopo oltre un secolo di attività, l’Antica Pizzeria da Giulio ha chiuso i battenti. Il locale, nato nel 1925 in corso San Gottardo, si trovava nel quartiere dei Navigli a Milano. La notizia della chiusura è stata comunicata ufficialmente da proprietà e clienti, che hanno assistito alla fine di un’epoca per questo punto di riferimento storico. La pizzeria aveva rappresentato un punto di ritrovo per generazioni di residenti e visitatori.

Chiude, dopo 101 anni, un locale diventato simbolo del quartiere dei Navigli a Milano: l'Antica Pizzeria da Giulio, fondata nel 1925 in corso San Gottardo al civico 40. La notizia, nella zona, rimbalzava da diverse settimane, ma ora è arrivato il momento che nessuno nel quartiere avrebbe voluto.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni. Affitto raddoppiato, domani l’addiodi Marianna Vazzana "Ci sono posti che non sono solo locali ma pezzi di vita, di storia. Chiude l'ambulatorio di Ortopedia: "Sanità brindisina smantellata pezzo dopo pezzo"La Fp Cgil denuncia il blocco del servzio dell'ospedale "Perrino" per carenza di personale e una gestione "fallimentare" dell'Asl BRINDISI -... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei Navigli; Milano, da Giulio chiude dopo 101 anni: la pizzeria del Ticinese comprata dal ristorante asiatico. E la social street fa la festa d'addio; San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addio; Chiude l’Antica pizzeria di 101 anni. Affitto raddoppiato, domani l’addio. Addio all’Antica Pizzeria da Giulio: dopo 101 anni chiude un pezzo di storia dei NavigliDomenica l'ultimo servizio, poi l'abbraccio del quartiere: ecco cosa succederà alla storica insegna di Corso San Gottardo aperta dal 1925 ... milanotoday.it San Gottardo, chiude l’Antica Pizzeria Da Giulio: la social street organizza la festa d’addioIl locale storico chiuderà a breve i battenti a causa del caro affitti: il titolare Marco era morto tre anni fa, un infarto mentre lavorava ... msn.com L'Antica Pizzeria Da Michele - facebook.com facebook