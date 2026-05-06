Milano i tassisti bloccano il centro | protesta contro gli NCC

A Milano, i tassisti hanno bloccato le strade del centro città per protestare contro le piattaforme di NCC straniere, che secondo loro contribuiscono a pratiche di caporalato digitale. La protesta ha coinvolto numerosi autisti che chiedono maggiori controlli e regolamentazioni. Nel frattempo, si discute anche dell’introduzione delle telecamere nelle ZTL, con l’obiettivo di monitorare meglio il traffico e le attività degli autisti nelle aree a traffico limitato.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le telecamere nelle ZTL il lavoro degli autisti?. Perché i tassisti accusano le piattaforme straniere di caporalato digitale?. Chi ha raccolto le oltre tremila firme consegnate in Prefettura?. Quali conseguenze avrà la protesta sulla gestione dei trasporti milanesi?.? In Breve Manifestazione iniziata alle 14:30 con corteo da piazza Luigi di Savoia a Palazzo Marino.. Mattia Ferrarese ha consegnato 3.564 firme in Prefettura per potenziare la videosorveglianza.. Alessandro Verri e i consiglieri Truppo e Rocca sostengono la richiesta di controlli ZTL.. Autisti denunciano il caporalato digitale tramite piattaforme straniere nelle chat private.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, i tassisti bloccano il centro: protesta contro gli NCC Notizie correlate I tassisti in corteo per le vie di Torino: accesa protesta contro abusivi, Uber e ncc. "Se non si fa qualcosa blocchiamo il Salone del Libro"Alcune decine di tassisti hanno sfilato in corteo ieri, martedì 5 maggio 2026, dall'Allianz Stadium fino a piazza Vittorio Veneto, con una colorita... Leggi anche: Troppi ncc e golf cart sulle strade di Roma, i tassisti preparano la protesta in Campidoglio