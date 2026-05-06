Milano | i lavoratori scendono in piazza per il destino della Beic

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, i lavoratori hanno manifestato per il futuro della Biblioteca Sormani. La protesta si è concentrata sulle possibili conseguenze di una nuova gestione chiamata Beic. In particolare, si discute di come questa ristrutturazione possa incidere sulla vita delle aree di Calvairate e Lorenteggio. La manifestazione ha portato alla luce le preoccupazioni sul destino delle strutture e sul loro ruolo nel quartiere.

? Cosa scoprirai Quali sono i rischi reali per la Biblioteca Sormani?. Come influirà la nuova Beic sul futuro di Calvairate e Lorenteggio?. Perché i lavoratori temono una privatizzazione del sistema pubblico?. Chi deciderà la gestione economica e i contratti della nuova struttura?.? In Breve Assemblea ore 12 alla Biblioteca Sormani e presidio ore 13.30 in piazza Duomo.. Motivazioni legate alla mozione approvata dai lavoratori lo scorso 4 marzo.. Rischio chiusura per la biblioteca di Calvairate e incertezze su Lorenteggio.. Timore che la nuova Beic assorba risorse destinate al Municipio 1.. Mercoledì 6 maggio 2026, i lavoratori della Rsu dell’Area Biblioteche del Comune di Milano scendono in piazza con un’assemblea alle ore 12 nella Sala del Portico della Biblioteca Sormani, in corso di Porta Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu

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