Milano | i lavoratori scendono in piazza per il destino della Beic

A Milano, i lavoratori hanno manifestato per il futuro della Biblioteca Sormani. La protesta si è concentrata sulle possibili conseguenze di una nuova gestione chiamata Beic. In particolare, si discute di come questa ristrutturazione possa incidere sulla vita delle aree di Calvairate e Lorenteggio. La manifestazione ha portato alla luce le preoccupazioni sul destino delle strutture e sul loro ruolo nel quartiere.

? Cosa scoprirai Quali sono i rischi reali per la Biblioteca Sormani?. Come influirà la nuova Beic sul futuro di Calvairate e Lorenteggio?. Perché i lavoratori temono una privatizzazione del sistema pubblico?. Chi deciderà la gestione economica e i contratti della nuova struttura?.? In Breve Assemblea ore 12 alla Biblioteca Sormani e presidio ore 13.30 in piazza Duomo.. Motivazioni legate alla mozione approvata dai lavoratori lo scorso 4 marzo.. Rischio chiusura per la biblioteca di Calvairate e incertezze su Lorenteggio.. Timore che la nuova Beic assorba risorse destinate al Municipio 1.. Mercoledì 6 maggio 2026, i lavoratori della Rsu dell’Area Biblioteche del Comune di Milano scendono in piazza con un’assemblea alle ore 12 nella Sala del Portico della Biblioteca Sormani, in corso di Porta Vittoria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: i lavoratori scendono in piazza per il destino della Beic Notizie correlate Primo Maggio a Novi: 300 lavoratori scendono in piazza per l’ex Ilva? Cosa sapere 300 lavoratori scendono in piazza a Novi Ligure per la manifestazione del Primo Maggio. I lavoratori del pronto soccorso scendono in piazza: proteste contro il taglio delle indennità arretrateFirenze, 31 marzo 2026 – Questa mattina, a Firenze, i lavoratori del pronto soccorso sono scesi in piazza per protestare contro il taglio delle... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Primo Maggio a Monza: il corteo dei sindacati e la grande festa del centro sociale; Voli, paura cancellazioni: giù i prezzi ma c'è un tranello. Ecco cosa sapere; 1 Maggio, la festa dei lavoratori. Eventi e manifestazioni in programma. Lavoro a Milano, poco da festeggiare: per le donne più posti ma meno carriera. Il divario dei salari fino al 25 per centoAnche questo 1 maggio cade a ridosso di esuberi, tagli e proteste. Ma è la stessa struttura del lavoro milanese che lascia trasparire dinamiche preoccupanti. L'appello dei sindacati a un «lavoro digni ... milano.corriere.it Il Secolo XIX. . Tra i content creator ospiti ai Webboh Awards anche Samu Mara: genovese, anche se trapiantato a Milano, è conduttore e speaker per Rds. Sui social balconcino, na sene di chiacchierate the balconcino” con alcuni dei volti social del momento - facebook.com facebook La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha aperto un'istruttoria sull'Arena Santa Giulia, l'impianto dove si sono tenute le gare di hockey per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L'ipotesi è che ci possa essere stato un danno erariale legato a x.com