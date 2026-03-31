Questa mattina a Firenze si è svolta una manifestazione dei lavoratori del pronto soccorso, che hanno manifestato contro la riduzione delle indennità arretrate. La protesta è partita in piazza e ha coinvolto i dipendenti delle strutture di emergenza, che hanno espresso il loro dissenso in modo pacifico. La manifestazione si è svolta in un contesto di tensione legata alle recenti decisioni sulle indennità.

Firenze, 31 marzo 2026 – Questa mattina, a Firenze, i lavoratori del pronto soccorso sono scesi in piazza per protestare contro il taglio delle indennità arretrare. Un presidio – promosso da Cisl Fp, Nursing Up, Nursind e Fials – per chiedere che gli arretrati 2023-2024 delle indennità degli operatori dei pronto soccorso della Toscana siano calcolati correttamente dalla Regione. Erano un centinaio i partecipanti che si sono radunati in via Cavour, davanti al Consiglio Regionale della Toscana con bandiere, fischietti e un coro ripetuto più volte "Vergogna, vergogna!". “Così mi hanno salvato dall’infarto”: quegli strani dolori e l’intuizione... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I lavoratori del pronto soccorso scendono in piazza: proteste contro il taglio delle indennità arretrate

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