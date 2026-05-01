Primo Maggio a Novi | 300 lavoratori scendono in piazza per l’ex Ilva

Il Primo Maggio a Novi Ligure ha visto la partecipazione di circa 300 lavoratori che si sono radunati in piazza per una manifestazione. La protesta è stata organizzata in risposta a questioni legate all’occupazione e alle condizioni di lavoro nel settore siderurgico. La presenza dei lavoratori si è concentrata principalmente nel centro cittadino, con i partecipanti che hanno sfilato lungo alcune vie principali.

? Cosa sapere 300 lavoratori scendono in piazza a Novi Ligure per la manifestazione del Primo Maggio.. Il corteo affronta l'incertezza occupazionale dei 530 addetti legati alla gestione ex Ilva.. Circa 300 persone hanno camminato stamattina tra le strade di Novi Ligure per la manifestazione unitaria organizzata da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo Maggio. Il corteo provinciale ha portato i lavoratori a concentrarsi sulle ferite aperte del mondo dell’impiego, scegliendo come scenario un territorio dove l’incertezza legata all’ex Ilva pesa ancora sui bilanci familiari. La scelta del luogo non è stata una semplice questione logistica. Se lo scorso anno la piazza era stata spostata a Valenza per dare voce alle difficoltà del settore oro, questa volta il si è spostato su Novi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Primo Maggio a Novi: 300 lavoratori scendono in piazza per l’ex Ilva Notizie correlate Primo Maggio a Nocera: Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per il "lavoro dignitoso"È il tema del lavoro dignitoso a segnare il Primo Maggio 2026, emblematico per il salernitano, un territorio attraversato da criticità profonde:... Leggi anche: Primo Maggio, Meloni: "Risorse a chi rispetta i lavoratori, non a chi sottopaga e sfrutta" | Cgil Cisl Uil in piazza a Marghera Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Primo Maggio a Novi, musica dal vivo ai Giardini con Braido & Friends; Primo Maggio, Novi ospita la manifestazione provinciale: tutti gli eventi in città; Concerto del 1° Maggio; Cosa fare il 1° maggio in provincia di Alessandria. Primo Maggio a Novi tra corteo e riflessione sul lavoroManifestazione provinciale tra diritti, sicurezza e nuove sfide. A Novi la partenza del corteo alle 10, poi tanti appuntamenti ... ilpiccolo.net Celebrare il primo maggio oggi è un atto di resistenza, serve una vera politica industrialeNOVI LIGURE - Il tempo passa ma i problemi dei lavoratori rimangono gli stessi. Si continua a morire, con numeri che aumentano in provincia anziché ... radiogold.it Buon primo maggio a tutto il gruppo! - facebook.com facebook Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l’Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti. Da quando siamo al Governo abbiamo scelto di farlo così: intervenendo ogni anno con misure co x.com