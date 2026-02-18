Milano-Cortina Lollobrigida e la prima volta sui pattini | Il ghiaccio nel mio destino

Francesca Lollobrigida, campionessa olimpica nel pattinaggio di velocità, ha condiviso il suo debutto sui pattini durante una visita a una pista ghiacciata a Milano, spiegando che il ghiaccio ha sempre fatto parte del suo percorso sportivo. La atleta si è fermata a osservare i suoi primi passi sul ghiaccio, ricordando come questa passione abbia radici profonde nella sua infanzia. Un evento che ha portato alla memoria le prime competizioni e le emozioni di quegli anni, mentre si preparava a rappresentare l’Italia ai prossimi Giochi di Cortina.

Francesca Lollobrigida, bicampionessa olimpica nel pattinaggio di velocità sui 3mila e nei 5mila metri, sorride e chiude gli occhi per provare ad andare indietro nel tempo e nei ricordi. “Mi ricordo la strada per salire a Baselga di Pinè – in provincia di Trento – che non finiva più. Non avevamo le cose pesanti, mi ero portata il body che usavo per i pattini a rotelle e faceva freddissimo. La pista di Baselga apre solitamente i primi di novembre, quando c’è il raduno della Nazionale per la Coppa del Mondo. Ho pattinato la prima volta la sera e il giorno dopo ero attaccata ai ragazzi della Nazionale, ho preso parte agli allenamenti della squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano-Cortina, Lollobrigida e la prima volta sui pattini: “Il ghiaccio nel mio destino” Francesca Lollobrigida e il compleanno d’oro sul ghiaccio di Milano-Cortina 2026Francesca Lollobrigida ha festeggiato il suo compleanno sulla pista di ghiaccio di Milano-Cortina 2026. Lollobrigida, sei il nostro tes... oro! Azzurra strepitosa a Milano-Cortina nel pattinaggio: prima anche nei 5000 metriFrancesca Lollobrigida si aggiudica l’oro nei 5000 metri a Milano-Cortina. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida oro bis a Milano Cortina 2026: vince i 5000 m di pattinaggio di velocità · Risultati Olimpiadi oggi; Pista Lunga, Milano Cortina 2026: leggendaria Francesca Lollobrigida! Trionfa anche sui 5.000 metri; Milano Cortina 2026. L'oro bis di Lollobrigida: la premiazione e l'inno - VIDEO; Milano Cortina, la scelta Rai per cerimonia di chiusura: 2 nomi per la telecronaca. Milano Cortina: Brignone e Lollobrigida d'oro, Fontana d'argento: è grande ItaliaBronzo slittino, azzurri secondi nel medagliere, nel mirino il record di Lillehammer. . IL MEDAGLIERE - Mattarella si congratula con Brignone per l'oro: 'Ci contavo' LE FOTO (ANSA) ... ansa.it È iniziata la dodicesima giornata delle Olimpiadi di Milano CortinaÈ in corso il dodicesimo giorno delle Olimpiadi di Milano Cortina. Il Post segue tutto quello che succede con questo liveblog. E qui c’è il medagliere sempre aggiornato. ilpost.it All’alba i #volontari Giovanna e Ignazio, entrambi #OPEM (Operatori di Attività in Emergenza) sono partiti per i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 Una preziosa rappresen facebook Milano-Cortina, oro per Ghiotto, Giovannini e Malfatti nell’inseguimento a squadre vent’anni dopo x.com