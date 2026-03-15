La Corte Costituzionale ha stabilito che il 20 maggio 2026 si terrà l’udienza per esaminare la legittimità delle norme che impediscono alla persona offesa di ricusare un giudice. La discussione riguarda le leggi applicate nel procedimento relativo all’omicidio Chimirri. La decisione si inserisce in un processo che coinvolge aspetti di diritto e procedure giudiziarie.

La Corte Costituzionale ha fissato per il 20 maggio 2026 l’udienza destinata a valutare la legittimità delle norme che negano alla persona offesa il diritto di ricusare un giudice. Questa decisione giuridica nasce direttamente dal caso del pizzaiolo Francesco Chimirri, ucciso il 7 ottobre 2024 nel quartiere Lampanaro di Crotone da un colpo di pistola esploso dall’agente Giuseppe Sortino. Mentre la giustizia ordinaria ha già archiviato il procedimento contro l’agente il 28 luglio 2025 riconoscendo la legittima difesa, i legali della famiglia hanno avviato una battaglia su due fronti internazionali: la Consulta e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Omicidio Chimirri: la Consulta decide sul diritto

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