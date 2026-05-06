A Milano, un corteo di tassisti si è svolto per protestare contro l’assenza di controlli efficaci contro i conducenti abusivi. I rappresentanti del settore hanno evidenziato come la mancanza di interventi penalizzi i tassisti regolari e favorisca gli abusivi. Durante la manifestazione sono state sollevate questioni sulla presenza di telecamere nell’Area C e sulla loro reale efficacia nel fermare chi esercita il servizio in modo irregolare.

? Cosa scoprirai Come possono le telecamere dell'Area C fermare i conducenti abusivi?. Chi sta davvero guadagnando grazie alla mancanza di controlli a Milano?. Perché i protocolli firmati con la Prefettura non bloccano gli abusivi?. Quali sono le conseguenze economiche per i tassisti che rispettano le regole?.? In Breve Pietro Gagliardi e Alessandro Casotto denunciano inefficacia protocolli Prefettura e Comune.. Sindacati propongono estensione telecamere Area C e ZTL per controllo targhe.. Consigliere FdI presenta interrogazione comunale su misure contro abusivismo milanese.. Protocolli anti abusivismo sottoscritti lo scorso settembre e quattro anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, corteo di taxi: “L’inerzia contro gli abusivi ci penalizza

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Tassisti in corteo contro abusivi e multinazionali: sciopero fino alle 22È partito da piazza Garibaldi il corteo dei tassisti napoletani in sciopero dalle 8 di stamattina e fino alle 22 di stasera.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismo; Sciopero dei taxi: le auto bianche si fermano a Napoli, Roma, Milano e Torino contro l'invasione degli ncc e delle piattaforme; Taxi, sciopero e proteste in tutta Italia contro governo e app delle multinazionali; I tassisti milanesi di nuovo in piazza contro Uber e noleggiatori: L’abusivismo dilaga.

A Milano la sfilata di protesta dei taxi, la denuncia: «Oltre duemila abusivi in città. Il calo di lavoro è evidente»Voci dalle auto bianche in corteo fino in piazza Scala: «Concorrenza sleale delle app, aumentare i controlli dei vigili urbani perché insufficienti» ... milano.corriere.it

Tassisti in rivolta: a Milano corteo di taxi in centro, mentre Napoli e Roma si fermano contro l’abusivismoMassiccia adesione allo sciopero nel Centro-Sud contro multinazionali e NCC irregolari. Sotto il Campidoglio lo striscione: Gualtieri dove sei?. Sotto la Madonnina nessun sciopero ma solo un presidi ... milanotoday.it

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AGGIORNAMENTO Ore 05:50 06/05/2026 A1 MILANO-NAPOLI Bologna CODA di 7 km per incidente tra Calenzano-Sesto Fiorentino e Bivio A1/Variante di Valico dal km 274 x.com