Milano apre San Babila | nuovo polo medico con IA e 50 specialità

Da ameve.eu 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano è stato inaugurato un nuovo centro medico situato in zona San Babila, che integra l’uso dell’intelligenza artificiale. La struttura offre 50 specialità diverse e utilizza tecnologie avanzate per migliorare le procedure di diagnosi. La presenza di sistemi di intelligenza artificiale permette di supportare i medici nell’analisi dei dati clinici e nelle decisioni diagnostiche. L’apertura del centro rappresenta un esempio di come le nuove tecnologie vengano applicate nel settore sanitario.

? Cosa scoprirai Come cambierà la diagnosi medica grazie all'integrazione dell'intelligenza artificiale?. Quali sono le 50 specialità mediche disponibili in questa nuova struttura?. Come influirà questo polo sulla gestione delle liste d'attesa a Milano?. Dove si trovano esattamente i nuovi servizi diagnostici di alta precisione?.? In Breve Superficie di 1.200 metri quadri su due livelli in piazzetta Umberto Giordano 1.. Diagnostica avanzata con IA, risonanza magnetica ad alto campo e TC spettrale.. 50 specialità mediche disponibili con orario continuato fino alle 19.30 nei feriali.. Servizio prelievi attivo dalle 8 alle 10.30 nei giorni lavorativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

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