Liscate | il nuovo polo sanitario apre il 30 aprile con 37 specialisti

Il nuovo polo sanitario di Liscate aprirà il 30 aprile, offrendo servizi di assistenza specialistica a cittadini di Liscate, Melzo, Vignate e Settala. La struttura ospiterà 37 specialisti e si inserisce nel sistema di assistenza locale, fornendo un punto di riferimento per le esigenze sanitarie della zona. La Casa di comunità rappresenta un passo importante per il sistema sanitario territoriale.

? Cosa sapere La nuova Casa di comunità di Liscate aprirà il 30 aprile con 37 specialisti.. Il polo servirà i cittadini di Liscate, Melzo, Vignate e Settala con servizi specialistici.. Il 30 aprile segnerà l’apertura operativa della nuova Casa di comunità a Liscate, un polo sanitario che dopo un anno e mezzo di cantieri nei locali dell’ex centro polifunzionale inizierà a servire i cittadini con un team di circa 37 professionisti tra medici e infermieri. La notizia, che arriva dopo una lunga attesa per la cittadinanza, è stata comunicata ai vertici locali dai responsabili dell’Asst l’altro giorno. Il sindaco Lorenzo Fucci ha espresso soddisfazione per il traguardo, sottolineando come l’obiettivo primario sia trasformare questa struttura in un punto di riferimento essenziale per il territorio nei mesi a venire.🔗 Leggi su Ameve.eu

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