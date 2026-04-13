Toscana sotto allerta gialla | piogge intense e rischio costa domani

Domani, martedì 14 aprile, la Toscana sarà interessata da una perturbazione proveniente da altre parti del paese. Sono previste piogge e temporali che coinvolgeranno tutta la regione, con maggiore intensità lungo la costa. Per questo motivo, le autorità hanno emesso un'allerta gialla per condizioni meteorologiche avverse. La perturbazione continuerà a interessare il territorio nelle prossime ore, con possibili ripercussioni sulla viabilità e sulle attività all'aperto.

Una perturbazione che interessa l’intero territorio nazionale porterà piogge e temporali in Toscana a partire da domani, martedì 14 aprile, con particolare intensità attesa sulla fascia costiera. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha già disposto un’allerta gialla per le ore centrali della giornata di domani, dalle 12:00 fino alla mezzanotte, segnalando rischi legati al reticolo idraulico minore e ai fenomeni idrogeologici. Il passaggio di una circolazione depressionaria colpirà la regione con una dinamica che vedrà i primi segnali di instabilità interessare la costa durante la mattinata, per poi estendersi verso l’interno e il resto del territorio nel corso del pomeriggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscana sotto allerta gialla: piogge intense e rischio costa domani Leggi anche: Maltempo, scatta l'allerta gialla a Novara e nel Vco: piogge intense e rischio frane Campania: allerta gialla, piogge intense e rischi franeLa Protezione civile della Campania ha attivato un avviso di allerta meteo gialla valido dalla mezzanotte alle 15:00 del 13 marzo 2026, interessando...