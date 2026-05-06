Milano 29enne accerchiato e rapinato | arrestati 4 egiziani

A Milano, quattro giovani di origine egiziana sono stati arrestati dopo aver rapinato un ragazzo di 29 anni. Tutti i fermati hanno tra i 16 e i 22 anni: uno ha 16 anni, mentre gli altri 22, 20 e 19. L'episodio è avvenuto nel centro della città, dove il giovane è stato circondato e derubato. Le autorità hanno eseguito i controlli e portato a termine le operazioni di arresto.

Lo hanno circondato e aggredito per una collanina d’oro e un paio di cuffie. Il violento assalto si è concluso con quattro arresti, dopo una tentata fuga verso la metropolitana. È il bilancio di una rapina commessa da una gang in via Imbonati, a Milano. Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte tra lunedì e martedì. La vittima, un italiano di 29 anni, stava camminando all’angolo con via Conte Verde quando è stato preso di mira dal branco. Il gruppo lo ha prima seguito, poi circondato per impedirgli ogni via di fuga e infine aggredito con violenza. I quattro sono riusciti a strappargli dal collo una catenina e a sottrargli le cuffie AirPods, prima di darsi alla fuga a piedi tra le vie del quartiere.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Leggi anche: Ragazza svedese rapinata a Milano: arrestati tre egiziani Leggi anche: Milano, strappano la collanina a un 18enne: arrestati due egiziani