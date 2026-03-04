Ragazza svedese rapinata a Milano | arrestati tre egiziani

A Milano, tre giovani egiziani di 20, 19 e 18 anni sono stati arrestati dopo aver rapinato una ragazza svedese. I loro precedenti penali sono stati confermati durante le indagini, e ora sono sotto custodia con l’accusa di rapina. La vittima è stata aggredita in città e assistita dagli agenti poco dopo l’accaduto.

Milano, viale Monza, ore tre di martedì. Una ragazza svedese di 20 anni sta camminando a piedi lungo un marciapiedi nei pressi di un supermercato. Le strade sono quasi vuote. Quattro ragazzi molto giovani si avvicinano. La accerchiano con fare minaccioso e in un attimo le strappano dal collo due collanine d’oro e cercano di fuggire. La giovane prende subito il telefono in mano. Chiama il 112 e chiede aiuto. Nel giro di pochissimo due volanti della polizia di Stato, dai Commissariati di Lambrate e Greco Turro, arrivano sul posto. Lei descrive i membri della gang, tutti apparentemente di origini nordafricane. Indica anche la direzione di fuga. I poliziotti ne trovano tre su quattro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

