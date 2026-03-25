Le suore hanno ottenuto una sentenza favorevole in tribunale contro il Comune riguardo ai quattro piloni del Palasharp. La causa riguardava la vicinanza dei piloni all'Istituto delle Suore della Riparazione, considerata in violazione delle norme sulle distanze di legge. La decisione ha riconosciuto un risarcimento di 70mila euro in danni, anche se i piloni non saranno abbattuti poiché la struttura è parte del patrimonio comunale e la deliberazione non è stata impugnata.

Dopo quarant'anni di battaglie legali, il Tribunale riconosce l'irregolarità dei pilastri a ridosso dell'istituto: ecco perché il Comune pagherà ma la struttura non verrà toccata Lo ha stabilito la prima sezione del Tribunale Civile di Milano, con una sentenza di dicembre 2025 (giudice Serena Nicotra) che ordina al Comune di risarcire l'istituto per quasi 71mila euro tra danni (60mila) e spese legali, inferiore rispetto ai 250mila euro richiesti. Palazzo Marino ha annunciato che presenterà ricorso in appello. Il contenzioso tra le suore e il Comune è di lunga data: risale agli anni '80, a quando cioè fu realizzato il Palasharp per sostituire in fretta il Palazzo dello Sport di San Siro, inagibile perché il tetto era crollato a causa di una storica nevicata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Palasharp, le suore vincono la causa contro il Comune: piloni abusivi, 70mila euro di danni

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