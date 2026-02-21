Milan infortunio Gimenez | riabilitazione nella fase conclusiva Ecco quando può tornare in campo

Il Milan ha comunicato che Gimenez si sta riprendendo dall’intervento alla caviglia, eseguito a fine dicembre. L’attaccante messicano ha seguito un percorso di riabilitazione intenso e ora si trova nella fase finale, con la speranza di rientrare presto in gruppo. La società ha fissato per i prossimi giorni un nuovo controllo. I tifosi attendono con ansia il suo ritorno in campo, previsto nelle prossime settimane.

Ieri, come racconta 'Il Corriere dello Sport', non si è allenato Pavlovic dopo la contusione al perone subita nella gara contro il Como. Il serbo avrebbe svolto solamente terapie, Il quotidiano non esclude del tutto una possibile convocazione per Milan-Parma di domani sera. In caso contrario l'obiettivo resta Cremonese-Milan della prossima settimana. L'altro giocatore infortunato in casa Milan è Santiago Gimenez. Il messicano si è operato a metà dicembre per risolvere il problema alla caviglia: "Santiago Gimenez è stato sottoposto, nella giornata di oggi ad Amsterdam, a un intervento di pulizia artroscopica della caviglia destra.