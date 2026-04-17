Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che, invece di confermare l’allenatore e il direttore sportivo, si teme un’altra rivoluzione nella prossima sessione di mercato estivo. Pellegatti ha espresso questa preoccupazione in un’intervista, evidenziando come la società possa essere orientata a cambiare ancora una volta le figure chiave del team. La questione riguarda i possibili interventi sulle posizioni di vertice del club.

Voci sempre più forti parlano di un possibile addio di Massimiliano Allegri al Milan in estate (leggi qui). Se l'allenatore rossonero dovesse salutare sarebbe possibile anche l'addio del direttore sportivo Igli Tare, arrivato solo un anno fa. E' proprio questo il timore del giornalista Carlo Pellegatti. Il tifoso rossonero non vuole altre rivoluzioni. Ecco le sue parole da 'YouTube'. "Dev'essere Allegri ad aiutarsi, ad aiutare Tare. Deve arrivare più vicino al primo posto possibile e arrivare tra le prime quattro. Le idee di cambiamenti e di rivoluzioni possono essere frenate così. Oggi si legge di tutto: si parla di Italiano, allenatori stranieri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pellegatti: “Invece di confermare Allegri e Tare oggi si teme un’altra rivoluzione”

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