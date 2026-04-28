Champions League oggi Psg-Bayern Monaco – Diretta

Oggi si gioca la prima semifinale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco. La partita si svolge in casa del Psg e sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming. Entrambe le squadre si sfidano per conquistare un posto nella finale della competizione europea. La partita è molto attesa dagli appassionati di calcio, con i tifosi pronti a seguire ogni fase dell’incontro.

(Adnkronos) – Il Psg ospita il Bayern Monaco – in diretta tv e streaming – nella prima semifinale di Champions League. Oggi, martedì 28 aprile, è il giorno della super sfida del Parco dei Principi tra i parigini di Luis Enrique e i bavaresi di Kompany. Icampioni d'Europa in carica arrivano all'appuntamento dopo la vittoria nei quarti contro il Liverpoo, mentre il Bayern, diventato pochi giorni fa campione di Germania, è reduce dal successo contro il Real Madrid. Il ritorno è previsto mercoledì prossimo alle ore 21. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769🔗 Leggi su Periodicodaily.com

PSG-Bayern Monaco 1-2: gol e highlights | Champions League

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