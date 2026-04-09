Il calcio europeo vede squadre come PSG e Bayern Monaco esibirsi in stili di gioco considerati spettacolari, grazie a un approccio offensivo e a trame offensive fluide. Queste compagini si distinguono per un livello di qualità e di organizzazione tattica che spesso li pone su un altro piano rispetto alle formazioni italiane, tra cui il Milan. La differenza tra le modalità di gioco di queste squadre e quelle italiane rende difficile un confronto diretto tra le rispettive caratteristiche tecniche e strategiche.

Si continua a parlare del 'problema' modulo nel calcio italiano: molte squadre in Italia giocano con la difesa a 3 e in particolare con il 3-5-2. Una scelta tattica che per molti non permette alle varie squadre di giocare al massimo delle proprie prestazioni. Spesso si 'denuncia' un gioco poco bello nella nostra Serie A che per molti è da associare proprio a questa scelta tattica messa in campo da molti allenatori. Discussione che si è acuita dopo il turno di Champions League appena terminato dove due squadre su tutte hanno messo in mostra un calcio davvero fantastico da vedere: Bayern Monaco e PSG. Sui social e non solo sono iniziati i paragoni proprio sul gioco delle squadre di Kompany e di Luis Enrique rispetto al Milan di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Il Milan non può giocare come PSG e Bayern Monaco: paragone impossibile. Goretzka l’esempio massimo

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Temi più discussi: Kim può lasciare il Bayern Monaco e dribbla le domande sul futuro. Chi lo vuole in Italia; Lewandowski, Vlahovic, Goretzka... le scadenze più calde del mercato e le trattative per loro; Adani-Allegri, ci risiamo: Nel Milan non ho visto nulla di una squadra di calcio, mi chiedo come lavori alla fase offensiva; Bayern Monaco galattico: il Tridente dei Record è il migliore del XXI Secolo? Numeri spaventosi.

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Il Milan forte su Leon Goretzka del Bayern Monaco. E’ in scadenza di contratto. - facebook.com facebook

Da anni si parla della fine di Neuer, che sembrava giocare al Bayern Monaco più per status che per meriti. La sua prestazione contro il Real Madrid ci ha però ricordati l'eccezionalità dei momenti migliori. A quarant'anni. x.com