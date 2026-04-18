Milan Rabiot | gesto importante per la corsa Champions League Ecco il retroscena

Adrien Rabiot non ha disputato molte stagioni di Champions League e ora desidera riprendere questa competizione. La sua assenza prolungata ha alimentato la sua determinazione a tornare in campo in questa manifestazione europea. La squadra milanese affronta questa fase della stagione con l’obiettivo di qualificarsi, e il centrocampista francese si prepara a contribuire al meglio delle sue possibilità.

Non solo il Milan: chi sta rincorrendo un posto in Champions League è anche Adrien Rabiot. Come ricorda 'La Gazzetta dello Sport' sono infatti anni che il francese non partecipa alla massima competizione europea: nel 2023, con la Juventus esclusa dalle Coppe europee, Rabiot decise comunque di rimanere firmando per un altro anno. Nel 2024 decise di sposare il progetto Marsiglia, per riportare la squadra francese proprio in Champions League. Per la lite con Rowe, Rabiot non giocò mai la massima competizione europea con il club francese, passando in estate al Milan, altra squadra senza coppe. E ora l'obiettivo resta quello di tornare a giocare la Champions League.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Rabiot: gesto importante per la corsa Champions League. Ecco il retroscena Notizie correlate La Juventus conquista un punto importante nella corsa alla Champions LeagueCon un altro grande round di Premier League in programma, domenica sera tutti gli occhi sono puntati sui principali campionati europei. Leggi anche: Quando c'è Gabbia, il Milan non perde (quasi) mai. Ecco perché è importante come Rabiot Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Saelemaekers, Maignan e Modric: tre momenti di tensione contro l'Udinese. Il Milan deve tornare...; Milan, ostacolo Udinese per la Champions League. Milan, Rabiot chiama a raccolta i tifosi: Siamo in difficoltà, serve uscirne insiemeIl centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di TeleLombardia al termine della partita persa per 0-3 contro l’Udinese. Queste. tuttomercatoweb.com Rabiot carica il Milan: «La Champions non mi basta: voglio lo scudetto e sono pronto per il tatuaggio. Allegri mi capisce anche senza parlare»Tra gli uomini chiave di questo inizio di stagione del Milan, uomo di Massimiliano Allegri, metronomo del centrocampo rossonero. Adrien Rabiot è un fattore di questo Milan partito per centrare un ... corriere.it Atalanta ottavi Champions League Inter playoff Champions League Juventus playoff Champions League Napoli League Phase Champions League Roma ottavi Europa League Bologna quarti Europa League Fiorentina quarti Conference Leagu facebook L'Inter è aritmeticamente in Champions League. È la sesta squadra a qualificarsi x.com