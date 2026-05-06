Milan Modric torna a Milanello | cosa filtra per il finale di stagione

Luka Modric è tornato a Milanello, dove si sottoporrà a un percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico recente. Il centrocampista croato si presenta in una fase delicata della stagione del Milan e la sua presenza segna l’avvio del recupero, con l’obiettivo di tornare in campo prima possibile. La sua visita a Milanello è confermata per oggi, senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero.

Luka Modric non ha alcuna intenzione di arrendersi. In un momento delicato della stagione del Milan, il centrocampista croato è atteso oggi a Milanello per dare il via al percorso di riabilitazione dopo l’intervento chirurgico subito nei giorni scorsi. L’operazione, necessaria per ridurre la frattura allo zigomo sinistro rimediata contro la Juventus in seguito a uno scontro con Manuel Locatelli, rappresenta uno stop importante ma non definitivo. Il numero 14 rossonero punta a rientrare nel più breve tempo possibile, anche in vista degli impegni futuri con la nazionale croata. L’obiettivo è tornare disponibile indossando una mascherina protettiva in carbonio, adottando però tutte le precauzioni necessarie.🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Milan, Modric torna a Milanello: cosa filtra per il finale di stagione El NUEVO CÁNTICO a LUKA MODRIC de la afición del AC MILAN: ENAMORADOS DE LA LEYENDA Notizie correlate Milan, 45 minuti in campo per Gimenez contro il Milan Futuro: ecco cosa filtra da MilanelloContinuano gli allenamenti del Milan a Milanello nonostante la prossima partita sia prevista per il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Infortunio Leao, atteso il rientro a Milanello: ecco cosa filtra verso Napoli-MilanMilan, Leao si sta preparando per recuperare al massimo dal suo infortunio: il portoghese si è fatto male nel primo tempo di Torino-Milan dell'8... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Modric, operazione allo zigomo riuscita: stagione finita col Milan, tornerà per il Mondiale; Milan, tutto torna in discussione: da Allegri a Modric, che futuro senza Champions?; Milan, Modric torna a Milanello: potrebbe esserci col Cagliari; Milan, Modric a Milanello alla ripresa degli allenamenti: obiettivo rientrare per l'ultima di campionato. Milan, la rincorsa di Modric: Luka già al lavoro per tornare tra Genoa e CagliariIl croato a Milanello a 8 giorni dall’operazione allo zigomo: sta accelerando per giocare ancora in A prima del Mondiale ... gazzetta.it Milan, Modric a Milanello alla ripresa degli allenamenti: obiettivo rientrare per l'ultima di campionatoLuka Modric torna a Milanello otto giorni dopo l'operazione allo zigomo sinistro, fratturato dopo il duro scontro di gioco con Manuel Locatelli durante Milan-Juventus. Il numero 14 rossonero svolgerà ... calciomercato.com #Vlahovic, rinnovo con la Juventus in stand-by: @acmilan e Bayern Monaco adesso sperano - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com Luka spinge per il ritorno! Come raccontato nella giornata di ieri, #Modric si è già presentato a Milanello per iniziare il lavoro di recupero. In queste giornate infatti lavorerà in palestra, ma secondo la Gazzetta potrebbe tornare a correre da solo già entro la fin - facebook.com facebook