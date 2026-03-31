L'attaccante del Milan è stato fuori dal ritiro nei giorni scorsi per seguire un percorso di recupero dopo un infortunio all'adduttore. Si prevede che possa tornare a disposizione prima della partita contro il Napoli, con il ritorno a Milanello programmato in vista del match. La società non ha ancora comunicato ufficialmente i tempi di rientro, ma il giocatore sta lavorando per essere disponibile in breve tempo.

Milan, Leao si sta preparando per recuperare al massimo dal suo infortunio: il portoghese si è fatto male nel primo tempo di Torino-Milan dell'8 dicembre scorso. Un'infiammazione all'adduttore tanto che si parla di pubalgia, un problema difficile da gestire e da cui è difficile anche uscire fuori. Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il portoghese è all'estero da otto giorni e mercoledì era in Portogallo dove ha visto anche i suoi gemelli. A seguire i suoi progressi il preparato Francisco Martins. LEGGI ANCHE: "Inviati gli osservatori", il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta>>> Come scrive la rosea il Milan si fiderebbe seguendo tutto a distanza con la staff medico rossonero rimasto in contatto per seguire i progressi di Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Infortunio Leao, atteso il rientro a Milanello: ecco cosa filtra verso Napoli-Milan

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