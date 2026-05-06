Massimo Mauro commenta il periodo attuale del Milan, confrontandolo con l’epoca di Silvio Berlusconi. Ricorda come in passato il club fosse in grado di acquistare i giocatori più forti, mentre oggi questa possibilità sembra essere venuta meno. Viene menzionato anche l’intervento della società RedBird, che ha rilevato il controllo del club e le sue strategie economiche. La discussione si concentra sugli aspetti finanziari e sulle scelte di mercato recenti.

Massimo Mauro, intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport', ha parlato del momento storico di Milan. L’ex calciatore di Serie A, oggi opinionista per 'Sky Sport', ha messo a confronto la gestione attuale dei rossoneri con quella dell’era di Silvio Berlusconi, evidenziando differenze sostanziali nella capacità di investimento e nelle ambizioni sportive. Nel suo intervento, Mauro ha esteso il paragone anche alla Juventus, citando la famiglia Agnelli come esempio di una proprietà che, in passato, puntava con decisione sui migliori giocatori disponibili. “Juve e Milan hanno problematiche simili. La verità è che Agnelli e Berlusconi compravano i migliori, adesso non è così ed è abbastanza evidente.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Mauro: “Berlusconi comprava i migliori, adesso non più è così”. Il nodo economico e la linea RedBird

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