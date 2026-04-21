La partita tra Verona e Milan ha acceso discussioni sui social, con alcuni tifosi che definiscono il calcio praticato come “anticalcio”. Intanto, si ricorda il passato del club e la figura dell’ex patron, noto per il suo amore per il gioco spettacolare. Le opinioni si dividono tra chi rimpiange lo stile di un tempo e chi invece accetta le trasformazioni moderne del calcio. La domanda resta aperta: l’ex presidente avrebbe approvato questa versione del Milan?

Verona-Milan tra accuse social di “anticalcio” e quel pizzico di nostalgia: l’indimenticato patron Silvio Berlusconi, amante del bel calcio e del bel giuoco, avrebbe accettato un Milan così? Un interrogativo che alcuni si pongono. Ma andiamo per ordine e facciamo il punto post Verona-Milan, match vinto dai rossoneri per 1 a 0 grazie al gol di Rabiot. Il successo per 1-0 sul campo dell’Hellas Verona porta tre punti al Milan ma accende il dibattito. Sui social piovono accuse di “anticalcio” e di squadra che “gioca come una provinciale”. Eh già. tra qualche tifoso inizia a serpeggiare una domanda, per certi versi scomoda ma al tempo stesso...🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Verona-Milan: Berlusconi avrebbe accettato un Milan così?

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