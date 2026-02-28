Tra i 5 migliori orologi Hublot di Kylian Mbappé il più economico costa 24.700 euro

Tra i cinque migliori orologi Hublot appartenenti a Kylian Mbappé, il modello più economico ha un prezzo di 24.700 euro. L’attaccante della nazionale francese, che ha 27 anni, possiede una collezione di orologi di alta gamma che si distingue per varietà e valore. La sua passione per orologi di lusso è evidente e si riflette nella scelta di pezzi di alta qualità e prezzo elevato.

Scegliere l’orologio più bello di Kylian Mbappé non è affatto semplice. A 27 anni, l’attaccante della nazionale francese può vantare una collezione che farebbe invidia a qualsiasi appassionato. Dal 2018, poche settimane dopo il trionfo dei Bleus ai Mondiali, Mbappé è diventato ambassador di Hublot, la maison svizzera fondata nel 1980 e oggi tra le più dinamiche del settore. Da allora, ogni sua apparizione pubblica è accompagnata da uno dei modelli iconici del marchio, con una predilezione evidente per la linea Big Bang Unico. A differenza del suo compagno di scuderia Novak Djokovic, che nel corso degli anni ha alternato Seiko e Audemars Piguet, Kylian Mbappé è rimasto fedele esclusivamente a Hublot. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

