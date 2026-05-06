Milan | Mateta torna a parlare

Jean-Philippe Mateta ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo alle vicende legate al suo trasferimento invernale, tornando a parlare pubblicamente senza filtri. La sua partecipazione ha attirato l’attenzione dei media, considerando le discussioni che hanno accompagnato la sua operazione di mercato. Le sue parole hanno riaperto il dibattito sulle modalità e sui dettagli di quella sessione di trasferimenti.

Jean-Philippe Mateta torna a parlare e lo fa senza filtri, riaprendo una delle vicende più discusse dell’ultimo mercato invernale. L’attaccante del Crystal Palace, a lungo vicino al Milan, ha raccontato quanto sia stato difficile accettare il fallimento di un trasferimento che sembrava ormai definito, salvo poi arenarsi all’ultimo momento per motivi legati alle condizioni fisiche. A gennaio l’operazione tra il club rossonero e quello inglese era entrata nella fase decisiva: accordo economico vicino, volontà del giocatore chiara, e visite mediche già avviate. Proprio lì però sono emerse le perplessità che hanno cambiato tutto. Il Milan ha...🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: Mateta torna a parlare [COLPACCIO MILAN!] MATETA SUBITO AL POSTO DI NKUNKU MA IL DIFENSORE Notizie correlate Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San SiroMateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro Calciomercato Inter, svolta nel caso Jones: per... Milan: Jens Petter Hauge torna a far parlare di séHauge arrivò al Milan il 1 ottobre 2020 per 4 milioni di euro dal Bodø/Glimt, dopo aver impressionato Maldini nella doppia sfida di Europa League... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'agente di Mateta era a San Siro per Milan-Juventus: torna l'idea per l'estate; Il Milan torna su Mateta? Un indizio riaccende la pista che porta all'attaccante francese; Mateta, l’agente a San Siro per Milan-Juve: si riapre la pista di mercato?; Report: Mateta deal could be back on for Milan after agent’s visit to San Siro. Mercato Milan, ritorno di fiamma inaspettato: si riaccende la trattativa saltata a gennaio?Possibile ritorno di fiamma per un affare saltato a gennaio in casa Milan: la presenza dell'agente scatena le speculazioni ... spaziomilan.it Mateta ha fatto chiarezza sul mancato passaggio al Milan nel calciomercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioniMateta ha fatto chiarezza sul mancato passaggio al Milan nel calciomercato di gennaio. Ecco le sue dichiarazioni ... calcionews24.com Pronostico secco: il Milan arriverà quinto - facebook.com facebook #Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare #Furlani: "La sua permanenza non è più sostenibile" #ACMilan #SempreMilan x.com