Milan | Jens Petter Hauge torna a far parlare di sé

Jens Petter Hauge è tornato a far parlare di sé in Europa, e lo ha fatto nel modo più eclatante possibile: eliminando l’Inter dalla Champions League con una doppietta decisiva contro i nerazzurri, proprio a San Siro. L’ex rossonero, acquistato dal Milan nel 2020 da sconosciuto, ha vissuto un percorso tortuoso in Italia e Germania, ma è tornato al BodøGlimt per esplodere in questa stagione 202526, diventando protagonista assoluto della clamorosa eliminazione dell’Inter nei playoff Hauge arrivò al Milan il 1 ottobre 2020 per 4 milioni di euro dal BodøGlimt, dopo aver impressionato Maldini nella doppia sfida di Europa League preliminare contro i rossoneri. Il norvegese firmò fino al 2025, ma l’adattamento fu durissimo: pandemia, quarantena per Covid dopo 20 giorni dall’arrivo (saltò Roma), clima, lingua e concorrenza feroce (soprattutto da Leao). 🔗 Leggi su Dailymilan.it

