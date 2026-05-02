Il nome di Jean-Philippe Mateta è stato al centro di discussioni durante l’ultimo mercato invernale, con voci di un possibile trasferimento che non si è concretizzato. Dopo aver affrontato alcuni dubbi fisici, l’attaccante del Crystal Palace torna a essere oggetto di attenzione in vista della prossima estate. Recentemente, si è parlato di un possibile intreccio di mercato tra due grandi club italiani, con l’agente del giocatore avvistato a Milano.

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© Calcionews24.com - Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro

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