Milan Top News rassegna | Gabbia muro Rabiot implacabile e Allegri sorride Champions vicina

Questa mattina, le principali notizie sul Milan riguardano la vittoria ottenuta al 'Bentegodi' di Verona contro l'Hellas, che si trova ormai a un passo dalla retrocessione in Serie B. La partita ha visto una solida difesa con Gabbia e una prestazione efficace di Rabiot, mentre l'allenatore Allegri ha mostrato soddisfazione per i tre punti conquistati. La vittoria avvicina il Milan alla qualificazione in Champions League.

Tre punti d'oro al 'Bentegodi', ma quanta fatica per il Milan di Massimiliano Allegri. La rassegna stampa di oggi, lunedì 20 aprile 2026, si concentra principalmente su due aspetti. Da un lato, parla di un Diavolo cinico, capace di espugnare Verona grazie ad Adrien Rabiot: un gol da tre punti per guardare con fiducia alla qualificazione in Champions League. Dall'altro, però, c'è anche un Milan sterile in attacco: le sue bocche da fuoco continuano a non fornire risposte positive. Ecco le Top News sui rossoneri finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Assist al bacio di Rafael Leão, rete di Adrien Rabiot. Con...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Top News rassegna: Gabbia muro, Rabiot implacabile e Allegri sorride. Champions vicina Notizie correlate Milan, Top news rassegna: Malaga vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Milan, Top news rassegna: Malagò vuole Allegri. Dybala in rossonero? Il nuovo nomeNella mattinata di oggi, mercoledì 15 aprile 2026, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: ? Le prime pagine dei quotidiani di oggi: la rassegna stampa di venerdì 17 aprile 2026; Milan in crisi nera, l’Udinese sbanca San Siro per 3-0; A Verona basta Rabiot, il Milan si avvicina all’obiettivo Champions; Serie A, oggi Verona-Milan – La partita in diretta. Pausa pranzo Le notizie te le leggiamo noi! Ascolta l'appuntamento delle 12:00: troverai il Notiziario flash sul grande calcio e le Top News dedicate solo al mondo Juve. Tutto in pochi minuti! #audiozone #podcastjuve Ascolta ora - facebook.com facebook TOP NEWS ORE 13 - Trapani, rispettata la scadenza. Catania, stop Casasola x.com