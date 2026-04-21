Nella mattina di martedì 21 aprile 2026, il calciomercato del Milan ha visto alcune novità significative. È stato ufficializzato l’ingaggio di Sørloth, mentre si è fatto avanti il possibile addio di Leão. Inoltre, circola l’ipotesi di un interesse per il brasiliano Tiago Gabriel. Questi movimenti si aggiungono alle trattative in corso per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Mattina molto importante, questa di martedì 21 aprile 2026, per il calciomercato del Milan: sono tanti, infatti, i 'rumors' usciti sui movimenti - in entrata e in uscita - del club di Via Aldo Rossi in vista della prossima finestra estiva dei trasferimenti. Dalla possibile cessione di Rafael Leão al presunto arrivo di Alexander Sørloth (che, però, non è l'unico centravanti sulla lista dei dirigenti) fino ad arrivare ad un'idea Tiago Gabriel per la retroguardia del Diavolo di Massimiliano Allegri. Vediamo, dunque, insieme le notizie più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. Secondo il 'Corriere della Sera' e 'La Gazzetta dello Sport', dopo sette anni potrebbe concludersi davvero nel calciomercato estivo 2026 la lunga storia d'amore tra Leão e il Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, le Top News di oggi: Sørloth in, Leão out? Idea Tiago Gabriel

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