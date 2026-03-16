Milan-Torino ecco come comprare i biglietti del match di San Siro

Grazie alla collaborazione tra la Gazzetta dello Sport e Vivaticket, è possibile acquistare i biglietti per la partita tra Milan e Torino che si terrà allo stadio di San Siro. I tifosi interessati possono trovare le modalità di acquisto e i dettagli relativi alla vendita attraverso i canali ufficiali delle due realtà. La vendita dei tagliandi è già partita e permette di accedere all’impianto per il match.

Un accesso privilegiato per San Siro. Il Milan di Allegri, reduce dalla sconfitta contro la Lazio, riceve il Torino di D'Aversa, che arriva da un convincente 4-1 rifilato al Parma. I biglietti per la partita sono acquistabili tramite Gazzetta Ticket (clicca qui), la nuova piattaforma frutto della collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket. Al link si trovano anche tutte le informazioni utili su evento, location e modalità di acquisto dei biglietti. Il match è in programma sabato 21 marzo alle 18, nell'ultimo weekend di Serie A prima della sosta Nazionali di fine mese. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro Articoli correlati Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e... Leggi anche: Milan-Torino, in corso la vendita libera dei biglietti per la partita di San Siro Contenuti e approfondimenti su Milan Torino ecco come comprare i... Temi più discussi: Torino-Parma, numeri e curiosità; Inter, fra certezze e rischi da evitare ecco come Chivu deve blindare il primo posto; Derby, ecco come l'Inter può fare male al Milan; Ecco come il Milan può soffiare lo scudetto all'Inter: tutte le combinazioni. Milan, Landucci: Nel primo tempo siamo stati un po' polli. Ecco come sta LeaoAncora una vittoria per Marco Landucci, vice di Massimiliano Allegri, in panchina in occasione di Torino-Milan per la squalifica del tecnico toscano. Quattro su quattro in stagione dopo quelle con ... calciomercato.com Milan: Leao in palestra, Fofana a parte e Gimenez torna a correre. Ecco come stannoQuarantotto ore dopo il successo in trasferta, in rimonta, contro il Torino allo stadio Olimpico Grande Torino, il Milan di Massimiliano Allegri ha ricominciato la preparazione – a seguito anche del ... calciomercato.com Prossimo turno prima della sosta: - Cagliari-Napoli venerdi ore 18.30 - Milan-Torino sabato ore 18 - Fiorentina-Inter domenica ore 20.45 - facebook.com facebook #MilanTorino, in corso la vendita libera dei #biglietti per la partita di #SanSiro - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan x.com