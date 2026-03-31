Inter-Roma | ecco come comprare i biglietti del match di San Siro

È possibile acquistare i biglietti per la partita tra Inter e Roma grazie a una collaborazione tra la Gazzetta dello Sport e Vivaticket. La vendita avviene attraverso i canali ufficiali, consentendo ai tifosi di prenotare il proprio posto in vista dell’incontro che si terrà allo stadio di San Siro. Le modalità di acquisto sono state comunicate ufficialmente, senza ulteriori dettagli sui prezzi o le modalità di distribuzione.

Un accesso privilegiato per San Siro per una delle partite più attese di questo finale di stagione. L'Inter vuole difendere il primato e prendersi 3 punti per avvicinare il tricolore, la Roma cerca l'impresa in casa nerazzurra per rimanere in scia Champions. I biglietti per la partita sono acquistabili tramite Gazzetta Ticket (clicca qui), la nuova piattaforma frutto della collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e Vivaticket. Al link è possibile trovare anche informazioni sull'evento, l'orario e la vendita dei biglietti. Inter-Roma è in programma domenica 5 aprile alle ore 20.45. Scopri e acquista i biglietti dei grandi eventi sportivi, e non solo, sulla nuova piattaforma Gazzetta Ticket. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Inter-Roma: ecco come comprare i biglietti del match di San Siro Articoli correlati Leggi anche: Milan-Torino, ecco come comprare i biglietti del match di San Siro Arbitro Milan Inter, designato il fischietto del match: ecco chi dirigerà la sfida di San Sirodi Redazione Inter News 24Arbitro Milan Inter: la scelta ufficiale per il Derby della Madonnina: ecco chi dirigerà la sfida tra rossoneri e... Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Inter-Roma 1-2: la gallery del match; Koné può partire: ecco perchè la Roma pensa, seriamente, alla cessione del centrocampista; Serie A, a Pasqua si gioca Inter-Roma! Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming; Il sostituto di Wesley, chi gioca Inter-Roma al posto del brasiliano infortunato: le opzioni di Gasperini. Soule si avvicina a grandi passi verso l’Inter: ecco cosa mancaLe ultime Inter news in vista della Roma: Chivu recupera Lautaro Martinez, mentre Gasperini ritrova Matias Soule ... interlive.it GdS - #Inter-Roma senza Wesley, Dumfries può diventare ancora più decisivo x.com Lautaro Martinez in gruppo: vola verso Inter-Roma facebook