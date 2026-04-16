Milan Gabbia rivela | Allegri un fuoriclasse tutto il gruppo vuole la sua permanenza! Crisi? Non è una questione di moduli vi spiego

Il difensore del Milan, Matteo Gabbia, ha commentato la situazione attuale della squadra, parlando del tecnico Allegri e del suo ritorno. Durante un'intervista a MilanNews, Gabbia ha espresso la convinzione che Allegri sia un allenatore di grande livello e ha riferito che l'intero gruppo desidera che il tecnico rimanga. Ha inoltre precisato che la crisi non dipende dai moduli adottati.

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