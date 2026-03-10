Gimenez torna | il Milan di Allegri ha una nuova arma tattica

Il Milan di Allegri può contare nuovamente su Luis Gimenez, che si è reintegrato nel gruppo dopo un periodo di assenza. La sua presenza in allenamento è stata ufficializzata, rendendolo disponibile per le prossime partite. La notizia ha avuto ripercussioni nello spogliatoio, dove si è diffusa rapidamente. Gimenez rappresenta ora una risorsa in più per la rosa rossonera.

La notizia che ha scosso lo spogliatoio del Milan arriva dalla panchina: Luis Gimenez è tornato in gruppo ed è ufficialmente a disposizione di Allegri. La data è oggi, martedì 10 marzo 2026, e la situazione cambia radicalmente per il tecnico. Non si tratta solo di un ritorno fisico, ma di una risorsa tattica pronta per le sfide imminenti. Il e i dati economici dei club stanno per subire un'impennata di interesse su questo giocatore. L'annuncio ufficiale cade in un momento critico della stagione, dove ogni singolo minuto di gioco conta per gli obiettivi finali. L'allenatore Allegri ora ha tra le mani uno strumento in più da sfruttare nel suo sistema di gioco.

