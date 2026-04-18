Rimini si smarrisce a Cividale Playoff diretti ora si fa dura

Rimini subisce una sconfitta in trasferta contro Cividale con il punteggio di 89-76, compromettendo le chance di accesso diretto ai playoff. La partita ha visto i padroni di casa prevalere grazie a una buona prestazione di Ueb Gesteco, con Redivo che ha realizzato 20 punti, e Freeman che ha contribuito con 18. Rimini fatica a mantenere il ritmo e si trova ora in una posizione più difficile nella corsa alle finali.

Ueb Gesteco Cividale 89 Dole Basket Rimini 76 CIVIDALE: Redivo 20 (14, 611), Ferrari 7 (24, 11), Rota 5 (01, 13), Calò ne, Costi 1 (01 da tre), Campogrande 11 (11, 35), Marangon 7 (02, 24), Ignjatovic ne, Gozo ne, Berti 7 (24), Freeman 18 (610, 24), Cesana 13 (33, 27). All. Pillastrini. RIMINI: Leardini 6 (22), Porter 11 (36, 13), Saccoccia 4 (22), Tomassini 3 (02, 14), Denegri 10 (24, 25), Sankare 6 (37, 02), Marini 7 (25, 14), Pollone ne, Simioni 3 (01, 11), Camara 12 (57), Alipiev 14 (12, 34). All. Dell’Agnello. Arbitri: Foti, Tallon e Cassinadri Parziali: 16-15; 42-35; 64-60 Note: tiri liberi Cividale 814, Rimini 913. Percentuali di tiro: Cividale 3265 (1736 da tre, 12 ro, 26 rd), Rimini 2961 (923 da tre, 8 ro, 23 rd).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rimini si smarrisce a Cividale. Playoff diretti, ora si fa dura Notizie correlate Basket, Dole "condannata" a vincere per non perdere il treno dei playoff diretti: nell'anticipo c'è CividaleUltima trasferta di stagione regolare per la Dole Rimini che, per la 37esima e penultima giornata della prima fase del campionato di A2, sfiderà al... Mussini: “Vittoria di Rimini fondamentale, ora testa a Cividale”Dopo il prezioso blitz in terra romagnola, la guardia biancoverde analizza il momento della squadra tra l’adattamento tattico nel ruolo di play e...