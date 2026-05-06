Il Milan ha subito una sconfitta in trasferta contro il Sassuolo, una partita che ha suscitato dubbi sulle proprie prestazioni recenti. La squadra aveva mostrato segnali di crescita, ma questa uscita ha riacceso le discussioni sulle difficoltà attuali. Inoltre, nelle ultime settimane si sono verificati alcuni cambiamenti, tra cui l’addio di Maldini, che hanno influenzato la situazione complessiva del club. La corsa alla qualificazione in Champions League sembra ora meno sicura.

Il ko esterno contro il Sassuolo riaccende i riflettori sulle difficoltà del Milan e rimette in discussione la corsa alla Champions League, che fino a poche settimane fa sembrava in cassaforte. Un risultato che riapre interrogativi su un percorso che affonda le sue radici negli ultimi anni, in particolare dopo l’addio di figure dirigenziali come Paolo Maldini e Frederic Massara. Da allora, il Milan ha progressivamente modificato la propria identità sportiva, passando da un modello legato alla crescita tecnica e all’ambizione sportiva a una gestione sempre più orientata alla sostenibilità economica e alla valorizzazione patrimoniale. Dall’ambizione europea all’addio di Maldini.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, cosa non torna? Dall’addio di Maldini fino alle difficoltà di oggi

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