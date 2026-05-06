La lotta per qualificarsi alla Champions League in Serie A si fa più intensa, con diverse squadre che si contendono gli ultimi posti disponibili. Attualmente, c’è una possibile situazione di parità tra quattro squadre, tutte vicine in classifica e in corsa per ottenere il risultato desiderato nelle ultime giornate di campionato. La tensione cresce mentre le squadre cercano di consolidare o migliorare la propria posizione in vista della fase conclusiva della stagione.

La corsa ai posti Champions in Serie A è entrata nella fase più delicata e lo scenario di un arrivo a pari punti tra Milan, Juventus, Roma e Como non è affatto remoto. In questi casi, il regolamento non lascia spazio a interpretazioni: la classifica finale non viene decisa dalla differenza reti generale o da criteri “semplici”, ma da un sistema più articolato che parte dagli scontri diretti. Quando due o più squadre chiudono il campionato con gli stessi punti, entra in gioco la cosiddetta classifica avulsa. Si tratta di una mini-classifica costruita considerando esclusivamente i risultati ottenuti negli scontri diretti tra le squadre coinvolte.🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: corsa ai posti Champions

Crisi MILAN: ora rischia la CHAMPIONS | Vamos | DAZN

Notizie correlate

Corsa Champions, in 4 per 2 posti. Milan, Juve, Como e Roma, chi sta meglio?Duecentosettanta minuti, quattro squadre per due posti, decine di milioni che strizzano l'occhio e cambieranno il mercato estivo dei club che...

Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: borsino e calendario a confrontoL'Inter è in fuga scudetto, il Milan insegue ma con margine rassicurante sul quinto posto.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Corsa alla Champions, i calendari a confronto; Corsa Champions, si apre la lotta per il 3° e 4° posto: ora anche il Milan rischia; Corsa Champions in Serie A, classifica e calendario a confronto: Milan, Juventus, Roma e Como in lotta, cosa succede in caso di arrivo a pari punti; Calcio: corsa Champions riaperta, tre posti e il colore dei soldi.

Champions alla corsa finale: Roma a gonfie vele, Milan e Juventus come si sono ridotteLa Roma vola verso l'ingresso in zona Champions, Milan e Juventus annaspano: i giallorossi viaggiano a un'altra velocità, trascinati da Malen. Per i rossoneri un gol in cinque partite, per i bianconer ... corriere.it

Condò sul Milan: Il Milan è nel mezzo di una tremenda crisi atletica, e la mancanza di un gioco...Paolo Condò, sul Corriere della Sera, ha parlato della corsa Champions: La Roma ha tolto ieri sera a Milan e Juventus l’illusione di avere ancora un margine di sicurezza nella ... milannews.it

Pronostico secco: il Milan arriverà quinto - facebook.com facebook

#Milan, i tifosi avviano una petizione per cacciare #Furlani: "La sua permanenza non è più sostenibile" #ACMilan #SempreMilan x.com