Corsa Champions dietro al Milan in cinque per due posti | borsino e calendario a confronto

Nella corsa alla qualificazione in Champions League, l’Inter ha già assicurato il suo posto, mentre il Milan si avvicina alla certezza. Dietro di loro, Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta sono impegnate in una sfida aperta per gli ultimi due posti disponibili. Il confronto tra il calendario e i punti accumulati mostra le differenze tra le squadre in lizza.

L'Inter è in fuga scudetto, il Milan insegue ma con margine rassicurante sul quinto posto. I primi due slot per la Champions - al momento - sembrano quindi blindati. Dietro invece è piena bagarre per staccare gli ultimi due pass destinazione Europa. Tra il terzo posto del Napoli e il settimo dell'Atalanta ballano 10 punti in cui si trovano Roma, Como e Juventus. Cinque squadre si giocano dunque due posti in questo appassionante finale di stagione. Facciamo il punto sulla situazione generale e sul calendario squadra per squadra. Se il sogno scudetto sembra quasi sfumato, a oggi il Milan può comunque consolarsi per aver avvicinato il ritorno in Europa, obiettivo dichiarato di Allegri a inizio stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

