Corsa Champions dietro al Milan in cinque per due posti | borsino e calendario a confronto

Da gazzetta.it 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella corsa alla qualificazione in Champions League, l’Inter ha già assicurato il suo posto, mentre il Milan si avvicina alla certezza. Dietro di loro, Napoli, Roma, Como, Juventus e Atalanta sono impegnate in una sfida aperta per gli ultimi due posti disponibili. Il confronto tra il calendario e i punti accumulati mostra le differenze tra le squadre in lizza.

L'Inter è in fuga scudetto, il Milan insegue ma con margine rassicurante  sul quinto posto. I primi due slot per la Champions - al momento - sembrano quindi blindati. Dietro invece è piena bagarre per staccare gli ultimi due pass destinazione Europa. Tra il terzo posto del Napoli e il settimo dell'Atalanta ballano 10 punti in cui si trovano Roma, Como e Juventus. Cinque squadre si giocano dunque due posti in questo appassionante finale di stagione. Facciamo il punto sulla situazione generale e sul calendario squadra per squadra. Se il sogno scudetto sembra quasi sfumato, a oggi il Milan può comunque consolarsi per aver avvicinato il ritorno in Europa, obiettivo dichiarato di Allegri a inizio stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

