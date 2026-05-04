In vista delle ultime giornate di Champions League, quattro squadre si contendono due posti disponibili. Milan, Juventus, Como e Roma sono le squadre coinvolte, con numerosi fattori che influenzano le loro possibilità di qualificazione. Tra questi ci sono la condizione fisica dei giocatori, il calendario delle partite e lo stato di salute delle rose. L'attenzione si concentra anche sull'influenza dell’umore e del ritmo di forma degli atleti, elementi chiave in questa fase decisiva.

Duecentosettanta minuti, quattro squadre per due posti, decine di milioni che strizzano l'occhio e cambieranno il mercato estivo dei club che riusciranno a metterci le mani sopra. Dire che la corsa Champions entra nel vivo è riduttivo perché è già da qualche settimana che alle spalle dell'Inter sgomitano, frenano, si illudono, scattano per poi rallentare. Adesso però siamo davvero alla resa dei conti: chi sbaglia in queste ultime tre partite non avrà più modo di metterci una pezza. Considerando il Napoli sufficientemente al riparo da eventuali intemperie, analizziamo allora la situazione di Milan, Juve, Como e Roma. Prima di addentrarci nel bioritmo delle contendenti, ci sta una ripassata al regolamento perché i distacchi sono minimi e un arrivo a pari punti è un'ipotesi tutt'altro che remota.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Corsa Champions, in 4 per 2 posti. Milan, Juve, Como e Roma, chi sta meglio?

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