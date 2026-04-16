Il prossimo 26 aprile, il Milan si prepara a sfidare la Juventus in una partita che si preannuncia decisiva. Tuttavia, la squadra rossonera dovrà fare i conti con alcune assenze importanti: due giocatori chiave sono a rischio di non scendere in campo. La situazione si aggrava in vista di questa sfida cruciale, che potrebbe influenzare le sorti della stagione di entrambe le squadre.

Pessime notizie per il Milan in vista della super sfida con la Juventus del prossimo 26 aprile: le ultimissime. Prima il ko sul campo del Napoli, poi la sconfitta interna contro l’Udinese. Periodo delicatissimo per il Milan che è scivolato al terzo posto in classifica e che è chiamato a rialzare immediatamente la testa per non compromettere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it I rossoneri sono attesi dall’impegno sul campo dell’Hellas Verona e c’è un campanello d’ allarme per Max Allegri che poi nel turno successivo (domenica 26 aprile) se la vedrà con la Juventus di Spalletti: Athekame, Fofana, Saelemaekers e, soprattutto, Modric e Leao sono diffidati e in caso di giallo contro gli scaligeri salterebbero proprio la super sfida contro la Vecchia Signora.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Milan, Allegri col fiato sospeso: 2 big a rischio per la Juve

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