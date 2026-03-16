L’allenatore ha adottato un approccio più personale con la squadra, parlando con i giocatori per rinforzare la loro fiducia. Durante gli incontri, ha condiviso alcuni messaggi motivazionali e ha cercato di migliorare l’umore del gruppo. L’obiettivo è ottenere il miglior risultato possibile in classifica, puntando al quarto posto. Questa strategia è stata adottata nelle ultime settimane per rafforzare lo spirito di squadra.

Spalletti si trasforma in ‘psicologo’ con i ragazzi per cercare di dare autostima e conquistare il quarto posto. Cosa ha detto ai suoi ragazzi. Il finale di stagione si preannuncia infuocato e la Juventus sa bene di non avere più margini di errore se vuole centrare l’obiettivo minimo della qualificazione nell’Europa che conta. In questo scenario di alta tensione, la figura di Luciano Spalletti sta emergendo come il vero collante tra le ambizioni della società e le gambe dei calciatori. Mancano ancora 9 partite al termine del campionato e l’allenatore toscano sta dedicando ogni energia per mantenere alta la concentrazione del gruppo, consapevole che ogni punto lasciato per strada potrebbe costare carissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti si trasforma in ‘psicologo’: cosa ha detto ai suoi ragazzi per conquistare il quarto posto. I dettagli

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