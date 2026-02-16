Milan-Como arbitro Mariani | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Sarà Maurizio Mariani, classe 1982, della sezione A.I.A. di Aprilia (LT), a dirigere Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. L'arbitro Mariani sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni e Daniele Bindoni. Il quarto uomo del match tra i rossoneri di Massimiliano Allegri e i lariani di Cesc Fàbregas, invece, sarà Matteo Marcenaro. Infine, al V.A.R., per Milan-Como, designato Matteo Gariglio, che sarà assistito nel suo compito da Fabio Maresca. Finora Mariani ha incontrato il Milan per 26 volte nella sua carriera, con uno 'score' 13 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

