Matteo Gabbia non ha partecipato all’allenamento odierno a Milanello. La sua assenza è dovuta alla nascita della figlia Vittoria. La squadra rossonera continua gli allenamenti in vista della prossima partita contro l’Atalanta, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Nessun altro dettaglio sulle condizioni del giocatore o sulla programmazione del ritiro è stato comunicato.

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© Calcionews24.com - Milan, assenza per Matteo Gabbia a Milanello: è nata la figlia Vittoria. Le ultime verso l’Atalanta

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