A poche ore dalla sfida contro la squadra di Verona, il Milan si prepara a tornare al modulo a tre difensori, con l’obiettivo di rafforzare la linea arretrata. In vista della partita, il tecnico sembra intenzionato a inserire nuovamente Gabbia in formazione, dopo averlo schierato in passato. La formazione rossonera si allena intensamente in vista del confronto, che si svolgerà sul campo del Bentegodi.

Ieri a Milanello Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione tutta la rosa, senza eccezioni. È capitato di rado in stagione, ma il Milan finalmente può dirsi al completo. A Verona domenica, dunque, il tecnico livornese avrà abbondanza di scelta. Praticamente scontato il ritorno al 3-5-2, dopo la debacle contro l’Udinese. Occhio alla difesa: Tomori - escluso sabato scorso - sgomita per riprendere posto nell’undici iniziale, mentre in settimana Allegri valuterà le condizioni di Matteo Gabbia, rientrato in panchina con i friulani dopo oltre un mese di assenza. Il centrale formato nelle giovanili rossonere potrebbe tornare titolare al centro e a quel punto a destra si aprirebbe il ballottaggio Tomori-De Winter, con Pavlovic a completare il terzetto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, le ultime verso Verona: torna la difesa a tre e Gabbia cerca spazio

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