In casa Milan si respira entusiasmo con la nascita di Vittoria, la prima figlia del difensore Matteo Gabbia e di sua moglie Federica Ruggieri. La coppia ha accolto la neonata, che porta il nome della piccola, nelle ultime ore. La notizia è stata condivisa dalla redazione di 'PianetaMilan' e ha suscitato gioia tra tifosi e amici dei genitori.

Una gran bella notizia, sebbene non di campo, ha allietato la mattinata del Milan: Matteo Gabbia, difensore italiano classe 1999 della formazione di mister Massimiliano Allegri, è diventato papà! Lo ha comunicato il club di Via Aldo Rossi in un post pubblicato sui propri account social ufficiali. Federica Ruggieri, moglie di Gabbia, ha infatti dato alla luce la piccola Vittoria, primogenita della coppia. Un avvenimento splendido, uno degli eventi più belli in assoluto che un essere umano può vivere. Un'enorme gioia per papà Matteo, ragazzo serio che merita il meglio della vita, per mamma Federica e per l'intera famiglia rossonera....🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Una grande gioia in casa Milan: è nata Vittoria, la primogenita del difensore Gabbia

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