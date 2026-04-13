Calcio Dilettanti | Mobilieri prepara la festa Migliarino retrocede
Nel campionato di Promozione, girone A, l’Urbino Taccola ha subito una sconfitta per 1 a 0 in trasferta contro la Fortis Juventus, confermando la retrocessione già annunciata. Nel frattempo, la squadra di Mobilieri si avvicina alla festa promozione, mentre Migliarino si trova in una posizione di retrocessione. La partita si è svolta il 13 aprile 2026, nel pomeriggio, a Borgo San Lorenzo.
Pisa 13 aprile 2026 – In Promozione, nel girone A, l’Urbino Taccola già retrocesso torna sconfitto 1 – 0 dalla trasferta di Borgo San Lorenzo contro la Fortis Juventus. Nove punti per i biancorossi. La Lampo Meridien ha due punti di vantaggio sullo Jolo Calcio. Questo il tabellino. Fortis Juventus: Morandi, Paoli D., Giannelli S., Vannuzzi (71' Macchinelli), Visibelli, Cremonini, Pecchioli (65' Ara), Becucci D., Campagna (82' Cicalini), Becucci T. (71' Legnante), Bartolini. A disposizione Biotti, Paoli P., Bonini, Belli. All. Morandi Urbino Taccola: Malasoma, Fabbrini G., Galletti (46' Igbineweka), Bellagamba, Salvadori (81' Simoncini), Castellacci, Antoni, Tognetti An.🔗 Leggi su Lanazione.it
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