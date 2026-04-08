Acqua lasciata in auto nella bottiglia si può bere o no? L’esperto | da cosa dipende
Molti si chiedono se sia sicuro bere l’acqua contenuta in una bottiglia lasciata in auto per diverso tempo. La risposta dipende da vari fattori, tra cui le temperature raggiunte e la durata dell’esposizione. L’esperto spiega che l’acqua può essere contaminata o alterata se esposta a calore elevato, ma non fornisce indicazioni precise sui tempi di sicurezza. La questione riguarda quindi principalmente le condizioni di conservazione e la temperatura ambientale.
Lasciare una bottiglietta d’acqua in auto è una delle abitudini più diffuse, soprattutto tra chi trascorre molto tempo fuori casa o vuole avere sempre qualcosa da bere a portata di mano. Ma cosa succede davvero a quell’acqua quando resta per giorni, settimane o addirittura mesi sotto il sole? A sollevare la questione è Vincenzo Schettini, fisico diventato popolarissimo sui social grazie ai suoi video divulgativi, che ha deciso di fare chiarezza su un dubbio molto comune. La domanda è semplice ma tutt’altro che banale: si può bere l’acqua lasciata in auto per lungo tempo? Schettini affronta il tema con il suo stile diretto, mescolando ironia e spiegazione scientifica. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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