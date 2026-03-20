Acquedotto di Napoli Abc | Nessuna traccia di Epatite A nell'acqua del rubinetto si può bere

L'azienda idrica Abc Napoli ha comunicato che l'acquedotto è soggetto a interventi di sanificazione regolari e che le analisi dell'acqua non hanno evidenziato tracce di Epatite A, quindi l'acqua del rubinetto è considerata potabile e sicura da bere.

L'azienda idrica Abc Napoli: "L'acquedotto è continuamente sanificato. Nessuna presenza di Epatite A. Evitare allarmismi". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Epatite A a Napoli: l’acqua del rubinetto è sicura. Abc: Nessun rischio contaminazioneDi fronte al recente incremento di casi di epatite A registrato sul territorio cittadino, arriva la smentita categorica di ABC (Acqua Bene Comune):... Microplastiche nell’acqua, meglio bere dal rubinetto o dalla bottiglia?Bere acqua dalle bottiglie di plastica comporta un rischio di ingestione di microplastiche. Tutti gli aggiornamenti su Acquedotto di Napoli Abc 8220 Nessuna... Epatite A, l’Abc: Virus non presente nelle acque distribuite a NapoliRassicurazioni di Acqua Bene Comune, che gestisce servizio idrico: Mai indicatori di contaminazione ... msn.com Napoli, in mostra i 140 anni dell’acquedotto. Cosenza: L’Abc resterà pubblica«Abc è pubblica e lo resterà al 100 per cento, naturalmente nel rispetto della legge. Non accettiamo che si speculi su questo». L’assessore Edoardo Cosenza lo riafferma con un una certa veemenza dal ... napoli.repubblica.it