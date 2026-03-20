Acquedotto di Napoli Abc | Nessuna traccia di Epatite A nell'acqua del rubinetto si può bere

Da fanpage.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'azienda idrica Abc Napoli ha comunicato che l'acquedotto è soggetto a interventi di sanificazione regolari e che le analisi dell'acqua non hanno evidenziato tracce di Epatite A, quindi l'acqua del rubinetto è considerata potabile e sicura da bere.

L'azienda idrica Abc Napoli: "L'acquedotto è continuamente sanificato. Nessuna presenza di Epatite A. Evitare allarmismi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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