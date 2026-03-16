Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono apparsi insieme per la prima volta in pubblico durante la cerimonia degli Oscar 2026. La coppia ha partecipato alla stessa manifestazione, segnando il primo evento ufficiale a cui si presentano insieme dall’inizio della loro relazione. La presenza di entrambi ha attirato l’attenzione dei media e dei presenti all’evento.

Per la prima volta dall’inizio della loro relazione, Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti hanno partecipato insieme a una cerimonia ufficiale. Fino a questo momento, la coppia aveva preferito mostrarsi pubblicamente solo in occasione dei tradizionali after-party. Per l’edizione degli Oscar 2026, i due hanno scelto una via di mezzo: hanno bypassato il tappeto rosso dei fotografi, entrando direttamente in sala per prendere posto vicini in primissima fila. Il trionfo di “One Battle After Another”. DiCaprio era in lizza per l’Oscar come Migliore Attore per il suo ruolo in One Battle After Another, l’acclamata pellicola diretta da Paul Thomas Anderson, che si è confermata come uno dei titoli più importanti dell’anno aggiudicandosi i due premi principali della serata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Leonardo DiCaprio per la prima volta in pubblico con Vittoria Ceretti: la coppia insieme alla cerimonia degli Oscar 2026

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