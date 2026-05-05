Michelle Comi denuncia e esposto del Codacons | Verifiche necessarie

Un influencer è finito sotto accusa dopo che un’associazione di consumatori ha presentato una denuncia formale. L’organizzazione ha richiesto verifiche sulle attività dell’individuo, evidenziando potenziali irregolarità. La situazione ha portato l’influencer a essere coinvolto in un procedimento legale, spostando le polemiche dai social alla sfera giudiziaria. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli osservatori, con diverse valutazioni sulla situazione.

Michelle Comi di nuovo nella bufera. L’influencer torna al centro delle polemiche, ma stavolta il caso supera i confini dei social e approda sul piano legale. Dopo anni di dichiarazioni controverse e iniziative discusse, la vicenda si è allargata fino a coinvolgere associazioni dei consumatori e autorità, aprendo interrogativi più profondi sulla sua attività online. Negli ultimi anni la content creator aveva già fatto discutere per frasi sui meridionali e sulle persone nere, oltre che per trovate come una raccolta fondi per un intervento estetico. Ora però è intervenuto il Codacons, che ha annunciato un’azione legale spiegando: “Abbiamo presentato una denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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