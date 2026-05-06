Durante un intervento pubblico, un esponente politico ha affermato che un suo collega soffre la sua presenza, dichiarando di comprenderne il disagio. Questa affermazione è stata fatta in un contesto in cui si discuteva delle tensioni interne al partito, mentre il partito stesso si trova in una fase di difficoltà politica. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli altri membri dell’organizzazione, alimentando polemiche al suo interno.

"Antonio è reo confesso: lo dice chiaramente a tutti che soffre la mia presenza, ma questo lo capisco. Perché io, per esempio, avevo un padre straordinario e non riuscivo neanche a guidare la macchina se mio padre era seduto accanto a me, però non l'ho mai lasciato a un distributore di benzina in attesa di passare a riprenderlo. Quindi si possono trovare dei modi di convivere nonostante questo problema". Lo ha detto l'ex presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, durante un'intervista a Telenorba parlando del suo rapporto con il governatore pugliese Antonio Decaro. Emiliano è in attesa oggi della decisione della commissione del Csm sulla richiesta avanzata dalla Regione Puglia sull'aspettativa per ricoprire il ruolo di consulente dell'ente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Michele Emiliano umilia Decaro: "Soffre la mia presenza, lo capisco", Pd allo sbando

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